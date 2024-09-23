Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.
Telegram буде розкривати особисті дані тих, хто займається нелегальної діяльністю
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За його словами, функцією пошуку у Telegram зловживають люди які порушують умови платформи та продають нелегальні товари.
Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, модерація месенджера оновила умови використання та політику конфіденційності, щоб забезпечити їхню узгодженість у всьому світі.
«Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити», — йдеться у повідомленні.
За словами Дурова, ці заходи повинні відлякати злочинців.
«Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів», — додав він.
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