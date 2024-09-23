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23 вересня 2024, 17:13

Telegram буде розкривати особисті дані тих, хто займається нелегальної діяльністю

Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

Telegram надаватиме органам влади IP-адреси та номери телефонів тих, хто займається нелегальною діяльністю.

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За його словами, функцією пошуку у Telegram зловживають люди які порушують умови платформи та продають нелегальні товари.

Щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, модерація месенджера оновила умови використання та політику конфіденційності, щоб забезпечити їхню узгодженість у всьому світі.

«Ми чітко дали зрозуміти, що IP-адреси та номери телефонів тих, хто порушує наші правила, можуть бути розкриті відповідним органам влади у відповідь на законні запити», — йдеться у повідомленні.

За словами Дурова, ці заходи повинні відлякати злочинців.

«Пошук в Telegram призначений для пошуку друзів і новин, а не для просування нелегальних товарів», — додав він.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 6

+
+30
TAN72
TAN72
23 вересня 2024, 17:36
#
Полная свобода слова и т. д.😂
+
+67
Sarevok
Sarevok
23 вересня 2024, 17:57
#
СБУ уже потирает руки в предвкушении возможности постучаться домой к каждому, кто пишет неприятное про найвеличнішого лідора сучасності і його потужну команду професіаналів.
+
+28
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 вересня 2024, 19:26
#
В ТГ сказали что доступ только для стран ЕС. Украине не дадут)
+
+15
Taras35
Taras35
23 вересня 2024, 18:53
#
Залишилось невиличке питання. Зовсім маленьке. Яким саме органам яких саме держав і за які саме «нелегальні злочини». У різних держав і народностей різне поняття злочинів і нелегального — у піратів Сомалі і росіян злочин не віддавати їм територію, будинки, машини інше майно, життя, дівчат жінок дітей. Без уточнення Телеграм може стати фейсбуком і твітером і на його місце прийде інший Дуров з іншим Телеграмом.
+
+28
Leonid Fridman
Leonid Fridman
23 вересня 2024, 19:28
#
У цьому світі неможливо створити мессенджер який би не був «під ковпаком» ні в кого. Така особливість цого світу — великі країни хочуть все контролювати. Згадайте криптовалюти, коли казали що це буде повністю анонімно та децентралізовано. А що зараз — майнери кучкуються в окремих країнах, та навіть в окремих населених пунктах, контроль тотальний за купівлею криптовалюти, анонімно придбати неможливо, кучу перевірок типу KYC.
+
+15
Taras35
Taras35
23 вересня 2024, 20:07
#
Звісно хочуть, але зявляються нові майданчики, і далі «хочуть». Інтернет і програмісти на щастя йдуть наперед від різних влад, яким спокуса сховати сором від людських очей виправдавши «лише злочини обговорюють». Звісно мінімальна регуляція мала б бути за умови що закон діє і Конституція і вони не проти прав людини направлені. Тож в Європейських країнах заборона і видавання педофілів терористів і різних подібних зрозуміло. Та Росія, Китай і нажаль в Україні останнім часом такі заборони встановлювати — це проти спілкування людей, а не злочинців, ну, проти тих, хто заважає.
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