Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 13 по 20 вересня підвищився на 0,5%, або на 1,39 пункту, до 257,42 пункту після двотижневого падіння. Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.
23 вересня 2024, 15:26
Після двотижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати
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На початку зазначеного періоду індекс становив 256,03 пункту, наприкінці — 257,42 пункту.
Найбільше зростання показали акції компанії «Агротон» (+3,7%), найбільше падіння — компанії KSG Agro (-1,4%).
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Нагадаємо
Національний індекс цін WIG-Ukraine із 6 по 13 вересня знизився на 2,5%, або на 6,64 пункту, до 256,03 пункту.
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Джерело: Мінфін
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