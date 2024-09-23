Після двотижневого падіння акції українських компаній на Варшавській фондовій біржі почали зростати

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі з 13 по 20 вересня підвищився на 0,5%, або на 1,39 пункту, до 257,42 пункту після двотижневого падіння. Про це свідчать дані на сайті біржі, передають Українські Новини.