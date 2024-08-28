Український агрохолдинг «Овостар» йде з Варшавської біржі

Український агрохолдинг «Овостар» завершив процедуру squeeze-out (примусового викупу основними власниками акцій міноритаріїв) й оголосив про делістинг з Варшавської фондової біржі. Про це сказано у біржовому повідомленні компанії, пише Ліга.

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Що відомо

Процедура squeeze-out означає примусовий викуп акцій компанії мажоритаріями, які мають 95% акцій. Це затверджена практика для полегшення корпоративного управління акціонерним товариством.

Після примусового викупу власниками 100% акцій залишились Борис Бєліков, Віталій Вересенко (разом — 66,16% через кіпрську Prime One Capital Limited) і канадський холдинг Fairfax. Перед squeeze-out вони разом контролювали близько 96% акцій.

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«Компанія більше не відповідає умовам, які передбачені у правилах Варшавської фондової біржі. […] Компанія має намір подати заяву про виключення акцій компанії з лістингу на Варшавській фондовій біржі», — йдеться в заяві.

Нагадаємо

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі знижується 3-й тиждень поспіль і з 9 по 16 серпня знизився на 0,2%, або на 0,60 пункту, до 262,87 пункту.

Національний індекс цін WIG-Ukraine із 2 по 9 серпня знизився на 1,6%, або на 4,29 пункту, до 263,47 пункту.