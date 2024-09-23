Уряд Німеччини вирішив більше не продавати акції Commerzbank AG у найближчому майбутньому, заявило німецьке фінансове агентство.

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Що відомо

Раніше у вересні уряд почав скорочувати частку в Commerzbank, якою володіє з часів фінансової кризи 2008 року, продавши 4,5% акцій банку італійському UniCredit. В результаті частка держави в Commerzbank скоротилася до 12% з 16,49%.

UniCredit заплатив 13,2 євро за акцію Commerzbank.

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Фінансове агентство повідомило, що вирішило поки що не продовжувати скорочення пакета акцій Commerzbank «до подальшого повідомлення».

«Commerzbank — стабільний і прибутковий фінінститут. Його стратегія передбачає незалежність. Уряд підтримуватиме це, зберігаючи свою частку в банку», — заявило відомство.