UniCredit хоче збільшити свою частку в Commerzbank до 30%

Італійський UniCredit планує найближчими днями подати заявку до Європейського центрального банку на отримання дозволу на збільшення частки в Commerzbank до 30%, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело.

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Що це означає

Якщо він отримає такий дозвіл від ЄЦБ, то, згідно із законодавством ФРН, UniCredit буде зобов'язаний зробити пропозицію щодо купівлі Commerzbank.

При цьому співрозмовник агентства зазначає, що звернення до ЄЦБ не означає, що UniCredit вдасться викупити цю частку або продовжити купівлю акцій банку.

Нагадаємо

Раніше UniCredit вже запитував у Європейського центрального банку дозвіл на збільшення частки в Commerzbank до 9,9%. Тоді головний виконавчий директор UniCredit Андреа Орчел заявляв, що не відкидає можливості повного поглинання Commerzbank.

UniCredit вже кілька разів придивлявся до покупки Commerzbank. Зокрема попередник Орчела, француз Жан-П'єр Мустьє пропонував об'єднати Commerzbank з HypoVereinsbank, яким, у тому числі володіє UniCredit (проте переговори з цього приводу ні до чого не привели). UniCredit відродив свій інтерес до Commerzbank невдовзі після того, як Орчел, який змінив Мустьє, перервав угоду з купівлі італійського Monte dei Paschi di Siena наприкінці 2021 року.

Однак і ці плани було зірвано — оскільки UniCredit сконцентрувався на вирішенні проблем свого російського підрозділу після початку військового вторгнення росії в Україну.

Так, у вересні 2024 року UniCredit повідомив про викуп 9% акцій у своєму німецькому конкуренті Commerzbank (4,5% акцій було придбано в уряду Німеччини, решта — на біржі).