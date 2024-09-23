У понеділок вранці фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».
Споживання електроенергії зросло. Укренерго просить не вмикати ввечері потужні прилади
За даними Укренерго, станом на 9:30 понеділка рівень споживання на 2,2% вищий, ніж попереднього робочого дня — 20 вересня. У неділю, 22 вересня, добовий максимум споживання відповідав рівню попередньої неділі — 15 вересня.
Укренерго просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години, а увечері споживати електрику ощадливо.
Імпорт електроенергії
У понеділок, 23 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 15 223 МВт-год., експорт не здійснюється.
«Імпорт — відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 223 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1488 МВт. Експорт — не відбувається і не передбачається», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.
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