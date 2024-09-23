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23 вересня 2024, 12:39

Споживання електроенергії зросло. Укренерго просить не вмикати ввечері потужні прилади

У понеділок вранці фіксують зростання рівня споживання електроенергії. Про це повідомляє НЕК «Укренерго».

У понеділок вранці фіксують зростання рівня споживання електроенергії.
Фото: depositphotos
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За даними Укренерго, станом на 9:30 понеділка рівень споживання на 2,2% вищий, ніж попереднього робочого дня — 20 вересня. У неділю, 22 вересня, добовий максимум споживання відповідав рівню попередньої неділі — 15 вересня.

Укренерго просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години, а увечері споживати електрику ощадливо.

Імпорт електроенергії

У понеділок, 23 вересня, запланований імпорт електроенергії із сусідніх країн до України становить 15 223 МВт-год., експорт не здійснюється.

«Імпорт — відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 223 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1488 МВт. Експорт — не відбувається і не передбачається», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.

«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 вересня 2024, 14:43
#
Щож, доведеться вимикати президента по вечорах.
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