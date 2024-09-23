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23 вересня 2024, 12:15

Дональд Трамп випустив срібні монети за ціною в $100

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про випуск срібних монет за ціною $100. Старт продажів заплановано на 25 вересня 2024 року. Про це він написав в Х, повідомляє incrypted.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про випуск срібних монет за ціною $100.

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Що відомо

Згідно з офіційним сайтом, монети викарбувані зі срібла 999 проби. На аверсі зображено портрет Трампа, на реверсі — Білий Дім.

«Це більше, ніж просто предмет колекціонування, це свідчення стійкості та сили американського народу, наших патріотів, яких ми так любимо», — заявив Трамп.

Покупцям доступні два варіанти — з чорнінням і без. Монети укомплектовуються сертифікатом справжності та спеціальним фетровим мішечком.

Примітно те, що продукція офіційно позиціонується як «медальйони».

«Карбування proof визначається як медальйон найвищої якості, створений з використанням процесу, який дає змогу домогтися дзеркального оздоблення. […] Спеціальні засоби та процеси забезпечують чіткі деталі та дзеркальну поверхню. Таке оздоблення призначене насамперед для колекціонерів, а не для загального обігу».

Далі в описі товару чітко вказано, що монета не є законним платіжним засобом.

У складі кожної — одна унція срібла, ринкова вартість якої становить $30,88 на момент написання, згідно з BullionVault. При цьому ціна монети — $100. Тираж необмежений.

Нагадаємо

Це не перша фірмова продукція Трампа. Раніше він випустив обмежену серію «біткоїн-кросівок».

Також із політиком пов’язані кілька NFT-колекцій. Обсяг продажів останньої з них досяг $2,2 млн у першу добу.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Rumatha
Rumatha
23 вересня 2024, 15:53
#
Бизнесмен! :)
+
0
bonv
bonv
23 вересня 2024, 16:11
#
30 срібняків.
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