Дональд Трамп випустив срібні монети за ціною в $100

Кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив про випуск срібних монет за ціною $100. Старт продажів заплановано на 25 вересня 2024 року. Про це він написав в Х, повідомляє incrypted.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з офіційним сайтом, монети викарбувані зі срібла 999 проби. На аверсі зображено портрет Трампа, на реверсі — Білий Дім.

«Це більше, ніж просто предмет колекціонування, це свідчення стійкості та сили американського народу, наших патріотів, яких ми так любимо», — заявив Трамп.

Покупцям доступні два варіанти — з чорнінням і без. Монети укомплектовуються сертифікатом справжності та спеціальним фетровим мішечком.

Примітно те, що продукція офіційно позиціонується як «медальйони».

«Карбування proof визначається як медальйон найвищої якості, створений з використанням процесу, який дає змогу домогтися дзеркального оздоблення. […] Спеціальні засоби та процеси забезпечують чіткі деталі та дзеркальну поверхню. Таке оздоблення призначене насамперед для колекціонерів, а не для загального обігу».

Далі в описі товару чітко вказано, що монета не є законним платіжним засобом.

У складі кожної — одна унція срібла, ринкова вартість якої становить $30,88 на момент написання, згідно з BullionVault. При цьому ціна монети — $100. Тираж необмежений.

Нагадаємо

Це не перша фірмова продукція Трампа. Раніше він випустив обмежену серію «біткоїн-кросівок».

Також із політиком пов’язані кілька NFT-колекцій. Обсяг продажів останньої з них досяг $2,2 млн у першу добу.