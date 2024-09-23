У минулому місяці українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
23 вересня 2024, 10:04
У серпні українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних авто віком до 5 років
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Авторинок в Україні
Впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 41%.
Далі йдуть:
- Бензинові авто — 37%;
- Дизельні — 11%;
- Гібридні — 8%;
- Авто з ГБО — 3%.
Топ-10 найпопулярніших авто
- Tesla Model Y — 588 од.;
- Tesla Model 3 — 434 од.;
- Hyundai Kona — 305 од.;
- Nissan Rogue — 272 од.;
- Mazda CX5 — 238 од.;
- Kia Niro — 238 од.;
- VW Tiguan — 214 од.;
- Nissan Leaf — 190 од.;
- VW Golf — 169 од.;
- Chevrolet Bolt — 156 од.
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Джерело: Мінфін
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