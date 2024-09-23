У серпні українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних авто віком до 5 років

У минулому місяці українці придбали 8,4 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Авторинок в Україні

Впродовж серпня свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 25,7 тис. легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили третину від цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 41%.

Далі йдуть:

Бензинові авто — 37%;

Дизельні — 11%;

Гібридні — 8%;

Авто з ГБО — 3%.

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