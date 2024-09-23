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23 вересня 2024, 9:43

Росія вкрала українського зерна на понад 30 мільярдів гривень

В Офісі генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні. Про це ОГП повідомляє у телеграм-каналі.

В Офісі генерального прокурора заявили, що збитки внаслідок привласнення росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Фактично росія шантажує світову спільноту реальною можливістю створення голоду для інших країн. Внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми», — заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, ОГП Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice.

У прокуратурі виділили два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до «зернової угоди».

«До її підписання обстріли здійснювалися з артилерійських систем в прифронтових зонах: найбільше уражених об'єктів у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях. Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися. У першу чергу ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру», — зазначив Бєлоусов.

За його словами, відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження. Це ударні безпілотники типу Shahed, балістичні ракети «Іскандер», ракети тактичної авіації і ракети морського та наземного базування.

«Це говорить лише про те, що це добре скоординована політика росії. У таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ. І рішення синхронно здійснювати атаки приймаються найвищим військово політичним керівництвом російської федерації», — підкреслив Бєлоусов.

За його словами, росія намагається позбавити українців засобів до існування: намагається вкрасти зерно, а якщо це не вдається — знищити.

Бєлоусов додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

«Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно як мінімум простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі — один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно», — підкреслив прокурор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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