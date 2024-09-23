23 вересня застосування графіків відключення електроенергії не прогнозується. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».
23 вересня 2024, 8:10
Сьогодні Укренерго не планує відключення світла
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« 23 вересня заходи обмеження споживання не плануються», — йдеться в повідомленні.
В Укренерго закликали українців ощадливо споживати електроенергію у вечірні години та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 16:00 до 22:00.
Нагадаємо
За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.
Джерело: Мінфін
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