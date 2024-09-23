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23 вересня 2024, 9:20

США готують новий пакет військової допомоги Україні на $375 мільйонів

США готують пакет військової допомоги Україні на $375 млн. Його оголошення планується на цьому тижні. Про це пише передає «Європейська правда».

США готують пакет військової допомоги Україні на $375 млн.
Фото: depositphotos

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Що буде в пакеті

Зазначається, що пакет допомоги міститиме патрульні катери, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 і 105 міліметрів, запасні частини та інше озброєння.

Вміст і обсяг пакета ще можуть змінитися.

Нагадаємо

З травня США не оголошували Україні пакетів допомоги на суму понад 275 мільйонів доларів через механізм PDA (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє передавати зброю з американських складів.

У межах PDA востаннє допомогу Україні виділяли до Дня незалежності — розмір пакета складав $125 млн.

Раніше радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван анонсував «суттєвий пакет» військової допомоги Україні, який має бути готовим до кінця вересня.

Як відомо, Білий дім наразі має майже 6 мільярдів доларів у межах механізму PDA. Ці кошти можуть «згоріти» із завершенням фінансового року у США менш як за два тижні, й Білий дім і Конгрес працюють над вирішенням цієї проблеми.

Джерело: Мінфін
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