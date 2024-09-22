Нацбанк не купував валюту на минулому тижні

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Це трохи більше, ніж у попередній тиждень — 746,45 млн. Водночас НБУ вже два тижні взагалі не купує валюту. У вересні регулятор купив лише $0,6 млн, тоді як обсяг продажів становив $2,3 млрд.

Офіційний курс гривні у парі з доларом на минулому тижні

Як видно на цьому графіку, долар зріс з 41,31 грн до 41,44 грн.

Джерело: НБУ

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