Нацбанк продовжує свою політику валютних інтервенцій й не купує валюту, намагаючись таким чином зміцнити гривню. Протягом минулого тижня регулятор продав $826,4 млн.
22 вересня 2024, 14:08
Нацбанк не купував валюту на минулому тижні
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Це трохи більше, ніж у попередній тиждень — 746,45 млн. Водночас НБУ вже два тижні взагалі не купує валюту. У вересні регулятор купив лише $0,6 млн, тоді як обсяг продажів становив $2,3 млрд.
Офіційний курс гривні у парі з доларом на минулому тижні
Як видно на цьому графіку, долар зріс з 41,31 грн до 41,44 грн.
Джерело: НБУ
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Джерело: Мінфін
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