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22 вересня 2024, 13:15

У росії бізнес зіткнувся з проблемами у виплатах боргів в юанях

Великий російський бізнес постав перед труднощами щодо погашення боргів у китайських юанях, які компанії залучали після початку війни в Україні, намагаючись уникнути «токсичних» валют, повідомляє російське видання «Ведомости».

Великий російський бізнес постав перед труднощами щодо погашення боргів у китайських юанях, які компанії залучали після початку війни в Україні, намагаючись уникнути «токсичних» валют, повідомляє російське видання «Ведомости».► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЧерез дефіцит юанів на російському ринку, який різко загострився наприкінці літа і восени, компанія «Совкомфлот» попередила інвесторів про неможливість виплат у китайській валюті.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Через дефіцит юанів на російському ринку, який різко загострився наприкінці літа і восени, компанія «Совкомфлот» попередила інвесторів про неможливість виплат у китайській валюті. Найбільший в росії власник нафтових танкерів заявив, що наступний купон за юаневими облігаціями буде виплачено в рублях.

Директор департаменту ринків капіталу россільгоспбанку Денис Тулінов пояснив, що великим емітентам юаневих облігацій вже не вистачає китайської валюти на московській біржі, а її приплив ускладнюють санкції.

Складнощі виникли й у російських експортерів. Вони брали кредити в юанях під майбутній виторг, продавали ці юані на біржі, але через проблеми з платіжними ланцюгами виторг завис і немає чим розраховуватися з банками.

Через дефіцит юанів міжбанківські ставки на юаневому ринку у вересні зросли до 200% річних і більше.

Найближчим часом такі проблеми можуть стати масовими через дефіцит ліквідності та складнощі з платіжними операціями в юанях через московську біржу. Експортери, які продають сировину до Китаю, ймовірно, знайдуть юані для виплат, але охочих брати кредити в китайській валюті стане набагато менше, прогнозують експерти.

Джерело: Мінфін
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