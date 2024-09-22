Кабмін схвалив єдину систему обліку квитків у кіно

Кабінет Міністрів затвердив Положення про єдину державну систему електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами — «Єдиний електронний квиток». Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 20 вересня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

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«Положення визначає загальні засади функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, — „Єдиний електронний квиток“, задля створення можливості повного переходу на реалізацію кінотеатрами по всій Україні квитків через єдину електронну систему, а також отримання реальної інформації стосовно кількості продажу квитків на всі сеанси, зокрема, щодо показів національних фільмів», — уточнив Мельничук.

Він нагадав, що створення такої системи передбачене законом «Про державну підтримку кінематографії в Україні».