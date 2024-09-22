General Motors відкликає майже пів мільйона авто

Американський автоконцерн General Motors відкликає 449 671 пікап і позашляховик у США через проблеми з програмним забезпеченням електронного модуля управління гальмами. Про це повідомляє Reuters.

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Відкликанню підлягають моделі Chevrolet Silverado 1500 2023 року, GMC Sierra 1500, Chevrolet Tahoe 2023−2024 років, Suburban, GMC Yukon, Yukon XL, Cadillac Escalade та Escalade ESV.

Програмне забезпечення електронного модуля управління гальмами на постраждалих автомобілях може не відображати попереджувальну лампочку, коли відбувається втрата гальмівної рідини.

У повідомленні зазначили, що без попереджувальної лампочки транспортний засіб може експлуатуватися з низьким рівнем гальмівної рідини, що може знизити ефективність гальмування і підвищити ризик аварії.

Повідомляється, що власникам транспортних засобів буде надано безплатне оновлення програмного забезпечення.

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