Нацбанк анулював ліцензію страхової компанії «Оранта-Січ»

Національний банк ухвалив рішення про віднесення страховика ПрАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ» до категорії неплатоспроможних та анулювати ліцензію на здійснення діяльності зі страхування. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За результатами безвиїзного нагляду за діяльністю страховика встановлено недотримання ним вимог до платоспроможності. А саме: станом на 01 липня 2024 року розмір прийнятного регулятивного капіталу для виконання вимог до мінімального капіталу ПрАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ» (ЄДРПОУ 02307292) на понад 50% менший рівня мінімального капіталу, встановленого нормативно-правовими актами регулятора.

Також ПрАТ «СК «ОРАНТА-СІЧ» не виконало вимоги статей 117 та 118 Закону України «Про страхування» щодо необхідності подання плану протягом 15 днів з дня виявлення відповідних обставин.

Рішення про застосування заходу впливу ухвалене 19 вересня 2024 року та набрало чинності цього ж дня.