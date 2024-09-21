Україна збирається реструктуризувати ВВП-варранти

Україна збирається домовитися про реструктуризацію з власниками державних деривативів, прив'язаних до темпів зростання ВВП (так званих ВВП-варрантів). Про це сказав урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в інтерв'ю Reuters, передає Liga.net.

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Україна випустила ВВП-варранти у 2015 році, щоб «підсолодити» попередню реструктуризацію державного боргу. Будь-який ріст ВВП України понад 3% на рік означає необхідність здійснювати виплати власникам варантів, і у травні 2025 році, якщо нічого не зробити, Україні доведеться виплатити «сотні мільйонів доларів» за зростання ВВП на 5,3% у 2023 році.

У серпні 2024 року Україна виплатила $70,5 млн за ВВП-варрантами, але вже 27 серпня Кабінет міністрів запровадив мораторій на наступні виплати.

Термін дії варрантів закінчується тільки у 2041 році, й виплати за ними можуть серйозно сповільнити післявоєнне відновлення України.

«Це наступне завдання», — сказав Буца, говорячи про реструктуризацію ВВП-варрантів. Він сподівається, що це вдасться зробити у «відносно короткий термін».

Він сказав, що поки що немає фінальної пропозиції реструктуризації, але Україна планує «працювати добросовісно, як і під час переговорів щодо суверенних єврооблігацій», тому що після війні має наміри повернутися на міжнародні ринки капіталу.

На питання, чи може знадобитися Україні ще одна повномасштабна реструктуризація, якщо війна затягнеться, Буца відповів: «Хотілося б, щоб цього не було, але ми цього не виключаємо». Він додав, що потреби в реструктуризації спричинені не нестабільною фінансовою політикою, а війною.