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21 вересня 2024, 13:47

Папа римський закликав кардиналів скоротити витрати, щоб подолати дефіцит бюджету Ватикану

Папа Франциск звернувся до Колегії кардиналів, висловивши бачення економічної реформи, яка вимагає уникати непотрібних видатків. Лист понтифіка опубліковано на сайті Ватикану, передає Liga.net.

Папа Франциск звернувся до Колегії кардиналів, висловивши бачення економічної реформи, яка вимагає уникати непотрібних видатків.

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За словами глави Католицької церкви, потрібні «додаткові зусилля з боку всіх», щоб «нульовий дефіцит» бюджету «не був лише теоретичною метою, а справді досяжною».

Папа зазначив, що кожній інституції потрібно «шукати зовнішні ресурси для своєї місії, показуючи приклад прозорого та відповідального управління на служінні церкві».

Якщо йдеться про скорочення видатків, «то потрібно дати конкретний приклад», наголосив понтифік.

Як пише Bloomberg, реформа фінансової системи Ватикану стала для папи Франциска пріоритетом після десятиліть скандалів — від банкрутства банку Banco Ambrosiano, що належить Ватикану, в 1982 році до шахрайської купівлі будівлі в престижному районі Лондона Челсі.

Папа останніми роками наполягав на змінах, щоб централізувати фінансові інвестиції Ватикану, розкидані в багатьох установах. Деякі спостерігачі вважають його кроки радикальними.

Зокрема, всі органи, міністерства та організації Ватикану зобов'язані передати свої фінансові активи та залишки коштів до Адміністрації майна Апостольського Престолу, яка нині діє як головний фінансовий інститут Католицької церкви.

Джерело: Мінфін
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