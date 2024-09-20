Уряд Німеччини розглядає шляхи підтримки автовиробника Volkswagen (VW). Про це заявив міністр економіки Роберт Хабек у відповідь на запитання про загрозу скорочення робочих місць у Volkswagen, повідомляє Deutsche Welle.
Німеччина шукає шляхи підтримки Volkswagen: автовиробник потребує допомоги
►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
«VW має центральне значення для Німеччини», — сказав Хабек журналістам.
Він зазначив, що хоче допомогти Volkswagen домовитися про скорочення витрат без закриття заводів.
Хабек сказав, що хотів би забезпечити, щоб заходи кадрової політики залишалися в рамках звичайної колективної угоди. Однак, за словами міністра, є обмеження.
«Значну частину завдань має вирішувати сам Volkswagen. Це робота компанії», — сказав він журналістам.
Проблеми Volkswagen
VW повідомив про падіння чистого прибутку на 14% у першому півріччі 2024 року. Криза також вплинула на чистий прибуток BMW, який впав майже на 15%, і Mercedes-Benz, який впав майже на 16%.
Volkswagen розірвав свою десятирічну угоду про гарантії робочих місць із профспілками в Німеччині, наразі розглядаються питання про закриття заводів і звільнення.
При цьому у компанії спростували повідомлення ЗМІ про те, що VW планує звільнити до 30 000 людей.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що німецький завод акумуляторів Volkswagen скорочує виробничі потужності на половину.
Коментарі