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20 вересня 2024, 13:14

Німеччина шукає шляхи підтримки Volkswagen: автовиробник потребує допомоги

Уряд Німеччини розглядає шляхи підтримки автовиробника Volkswagen (VW). Про це заявив міністр економіки Роберт Хабек у відповідь на запитання про загрозу скорочення робочих місць у Volkswagen, повідомляє Deutsche Welle.

Уряд Німеччини розглядає шляхи підтримки автовиробника Volkswagen (VW).
Фото: pixabay.com

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«VW має центральне значення для Німеччини», — сказав Хабек журналістам.

Він зазначив, що хоче допомогти Volkswagen домовитися про скорочення витрат без закриття заводів.

Хабек сказав, що хотів би забезпечити, щоб заходи кадрової політики залишалися в рамках звичайної колективної угоди. Однак, за словами міністра, є обмеження.

«Значну частину завдань має вирішувати сам Volkswagen. Це робота компанії», — сказав він журналістам.

Проблеми Volkswagen

VW повідомив про падіння чистого прибутку на 14% у першому півріччі 2024 року. Криза також вплинула на чистий прибуток BMW, який впав майже на 15%, і Mercedes-Benz, який впав майже на 16%.

Volkswagen розірвав свою десятирічну угоду про гарантії робочих місць із профспілками в Німеччині, наразі розглядаються питання про закриття заводів і звільнення.

При цьому у компанії спростували повідомлення ЗМІ про те, що VW планує звільнити до 30 000 людей.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що німецький завод акумуляторів Volkswagen скорочує виробничі потужності на половину.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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