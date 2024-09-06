Німецький завод акумуляторів Volkswagen скорочує виробничі потужності на половину

Дочірнє підприємство Volkswagen PowerCo, яке займається виробництвом акумуляторів, побудує лише одну з двох запланованих виробничих ліній на своєму заводі в Зальцгіттері в Німеччині, оскільки сектор пристосовується до уповільнення попиту на електромобілі. Про це повідомляє Reuters.

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На фабриці є місце для двох ліній, але будується лише одна, а плани щодо другої призупинено.

Головний технічний директор групи Томас Шмалл у четвер продемонстрував на засіданні персоналу слайд із планами лише однієї виробничої лінії на заводі загальною потужністю 20 гігават-годин.

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Раніше Volkswagen заявляв, що завод у Зальцгіттері поступово збільшить потужність до 40 гігават-годин на рік, але не надав часових рамок.

Представник PowerCo сказав, що компанія все ще планує почати виробництво в Зальцгіттері у 2025 році, як і було заплановано.

«Подальше розширення виробничих потужностей буде здійснюватися гнучко та відповідно до попиту», — додав речник.

Три анонсовані заводи PowerCo в Зальцгіттері, іспанській Валенсії, і Онтаріо (Канада) мають сумарну потужність до 170 гігават-годин.