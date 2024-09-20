У п’ятницю, 20 вересня, заходи обмеження споживання електроенергії в Україні не прогнозуються. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
20 вересня 2024, 8:42
Сьогодні відключення світла не заплановані — Укренерго
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«Раціонально використовуйте потужні електроприлади у вечірні години максимального споживання», — йдеться у повідомленні.
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За прогнозами експертів, яких опитала Моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини в Україні (ММПЛУ), узимку відключення електроенергії триватимуть від 4 до 18 годин щодня.
«Мінфін» також писав, що Євросоюз надає 160 млн євро, щоб допомогти Україні підготуватися до ще однієї зими в умовах російських ударів по енергосистемі.
Джерело: Мінфін
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