Попит на нові авто у ЄС різко скоротився

У серпні 2024 року реєстрація нових автомобілів у ЄС знизилася на 18% у порівнянні з серпнем минулого року. Негативна динаміка охопила чотири основних ринки блоку: в Німеччині (-27,8%), Франції (-24,3%) та Італії (-13,4%), при цьому іспанський ринок впав на 6,5%. Про це свідчать дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

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За вісім місяців 2024 року реєстрація нових автомобілів зросла на 1,4%, майже досягнувши 7,2 млн одиниць. Іспанія (+4,5%) та Італія (+3,8%) показали позитивні, але скромні результати. З іншого боку, на ринках Франції та Німеччини відбувалась стагнація (-0,5% і -0,3% відповідно).

Електромобілі

У серпні 2024 року реєстрація електричних автомобілів (BEV) впала на 43,9% до 92 627 одиниць (порівняно зі 165 204 за той самий період минулого року), а їхня загальна частка ринку впала до 14,4% порівняно з 21% роком раніше.

Це було зумовлено вражаючим падінням на двох найбільших ринках для автомобілів BEV: Німеччині (-68,8%) і Франції (-33,1%). З січня по серпень 2024 року було зареєстровано 902 011 нових електромобілів, що становить 12,6% ринку.

Гібриди з підзарядкою

Минулого місяця кількість реєстрацій гібридних автомобілів із підзарядкою від електромережі (PHEV) знизилася на 22,3%. Причому падіння було зафіксовано на всіх основних ринках. У серпні гібриди, що підключаються до електромережі, становили 7,1% від загального ринку автомобілів, порівняно з 7,4% минулого року.

Гібриди

Гібридні авто (HEV) є єдиним типом транспортного засобу, який зростав в серпні, реєстрація цих автомобілів зросла на 6,6% до 201 552 одиниць. Три з чотирьох найбільших ринків у цьому сегменті зафіксували зростання: Іспанія (+12,6%), Франція (+12,5%) та Італія (+2,5%), тоді як Німеччина (-0,1%) залишилася стабільною. Частка ринку гібридних автомобілів досягла 31,3% порівняно з 24% у серпні 2023 року.

Бензинові та дизельні авто

У серпні 2024 року продажі бензинових автомобілів впали на 17,1%, на всіх чотирьох ключових ринках зафіксовано значне падіння: Франція (-36,6%), Італія (-18,8%), Іспанія (-17,4%) та Німеччина (-7,4%). Зараз бензинові автомобілі становлять 33,1% ринку, порівняно з 32,6% у серпні минулого року.

Ринок дизельних автомобілів впав на 26,4%, що призвело до 11,2% частки ринку минулого серпня. Зниження спостерігалося майже на всіх європейських ринках.