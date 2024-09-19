Офіційний курс НБУ: Гривня впала до нового історичного мінімуму щодо євро

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Валютний ринок

НБУ встановив на 20 вересня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,44 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс гривні на 1 копійку.

Нацбанк 20 вересня встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 46,23 грн. Європейська валюта подорожчала на 13 копійок. Це новий історичний рекорд, попередній було зафіксовано 27 серпня, коли курс гривні опустився до 46,18 грн за євро.

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