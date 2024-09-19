Рада ухвалила закон про превентивну реструктуризацію боргів

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Що відомо

«За» ухвалення закону проголосували 272 народних депутати.

«Законопроєкт № 10143 — Внесення змін до КУ з процедур банкрутства та інших законодавчих актів України щодо імплементації Директиви Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу 2019/1023 та запровадження процедур превентивної реструктуризації», — зазначив Железняк.

Закон запроваджує інструмент превентивної реструктуризації боргів бізнесу, що дозволить компаніям, які постали перед фінансовими труднощами, уникнути неплатоспроможності та продовжити свою діяльність.