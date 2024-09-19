Ключовим ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку залишається перебіг повномасштабної війни. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
В НБУ назвали ключовий ризик для інфляційної динаміки
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Основні ризики
Швидкість повернення інфляції до цілі 5% і стійкість економічного розвитку України значною мірою залежатимуть від характеру і тривалості війни. Російська агресія й надалі генерує такі ризики:
- виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
- можливе додаткове підвищення податків, що, залежно від параметрів, може посилювати ціновий тиск;
- подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної та портової, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку пропозиції;
- поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці.
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Зберігається також невизначеність навколо майбутніх обсягів підтримки України міжнародними партнерами, у тому числі через зосередженість багатьох країн на внутрішніх електоральних циклах та підривну роботу, яку росія намагається вести в інших країнах світу й на рівні міжнародних інституцій.
Водночас є ймовірність реалізації низки позитивних сценаріїв, пов’язаних, зокрема, із перерахуванням Україні значних обсягів коштів від знерухомлених російських активів, а також подальшим розширенням експортних можливостей, пришвидшенням євроінтеграційних процесів, підвищенням темпів відновлювальних робіт в енергетиці.
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