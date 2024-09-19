У бізнесі відбувається значне падіння темпів відновлення виробництва — опитування ІЕД

В серпні українські підприємства повідомили про покращення очікувань у перспективі шести місяців та відсутність значних змін в очікуваннях на наступні два роки. Разом з тим спостерігалось значне падіння темпів відновлення виробництва. Про це свідчать дані опитування ІЕД.

Індекс Відновлення Ділової Активності

У серпні 2024 порівняно до липня Індекс Відновлення Ділової Активності (ІВДА) суттєво погіршився: з 0,13 до 0,08 (шкала від -1 до +1). При цьому значення ІВДА залишилось найнижчим для мікро підприємств та зменшувалось другий місяць поспіль.

Разом з тим частка підприємств, що працюють на 100% потужності, в серпні у порівнянні з липнем суттєво не змінилась (10% vs 11%). Тоді як частка підприємств, що працюють із завантаженістю до чверті потужності, виросла в 4 рази: із 4% до 15%.

Водночас частка компаній, які не можуть передбачити фінансово-економічну ситуацію на підприємстві на наступні пів року, дещо зменшилась з 28% в липні до 21,2% в серпні. Проте частка компаній, які не можуть передбачити, що буде з діяльністю підприємства у наступні 2 роки, залишається стабільною з травня 2024-го — на рівні близько 30%.

Термін нових замовлень у компаній зріс майже вдвічі: з 4 місяців у липні до 7 місяців в серпні. Це найбільше значення за останній рік.

Також зросла частка підприємств із замовленнями на рік та більше наперед (до 18%). А частка підприємств, які мають замовлення не більше ніж на 2 місяці, склала 46%, що стало найменшим рівнем за останній рік.

Основні перешкоди для ведення бізнесу у воєнний час, % респондентів

У серпні певних змін зазнав рейтинг перешкод для діяльності бізнесу. Проблеми з електропостачанням залишаються на першому місці третій місяць поспіль, щоправда, частка респондентів, які зазначали у серпні це як проблему, знизилась до 65% проти 78%.

Також суттєво збільшилась частка тих, хто повідомляв про брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду працівників: з 47% до 63%. Ця проблема посіла друге місце серед інших перешкод для ведення бізнесу.

На третьому місці в рейтингу перешкода «небезпечно працювати». Показник цієї перешкоди зменшився з 58% у липні до 46% в серпні.

Щодо дій уряду, то частка негативних оцінок істотно зросла: із 21% до 31%. За останній рік це найвищий показник. Ба більше, 72% респондентів негативно оцінюють ініціативу уряду щодо підвищення податків.

Опитування

У щомісячному опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД беруть участь близько 500 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 областей України. Опитування проводиться на щомісячній основі з травня 2022 року.