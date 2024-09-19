Внаслідок ракетних обстрілів попит на первинному ринку житла знизився на 50%

Через липневі та серпневі ракетні обстріли, що спричинили перебої зі світлом, попит на первинному ринку житла у серпні порівняно з липнем знизився в середньому на 40−50%. Про це розповіла директорка з продажів будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

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«Перебої з енергопостачанням на деякий час негативно впливають на настрої громадян: потенційні покупці надто чутливі до змін, до дискомфорту, тому змушені ситуативно, на певний час відтермінувати придбання житла. Проте в середині вересня рівень наявного попиту суттєво поновився і вже складає до 80−85% від показників перших двох літніх місяців з проєкцією до подальшого вирівнювання», — констатує Бігунець.

Вона вважає, що найближчим часом близько ⅔ покупців сконцентрується на якісних житлових комплексах з високим ступенем готовності, що зводяться у більш безпечних і захищених переважно західних регіонах країни, зокрема на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Івано-Франківщині, Волині, а також у Києві та Київському регіоні.

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На думку експертки, цієї осені на первинному ринку житла навряд чи можливе суттєве зростання попиту. Адже економічна ситуація в країні є досить напруженою: саме на осінь прогнозується інфляційний пік, пов’язаний зі зростанням тарифів на електроенергію, змінами в акцизах на пальне. А перебої з енергопостачанням суттєво гальмують бізнес, в тому числі й будівельний — насамперед зростає собівартість зведення та посилюються ризики для покупців.

Як зміняться ціни

Восени, згідно з економічними прогнозами, споживчі ціни можуть зрости щонайменше на 10−15%. Однак, як наголосила Бігунець, на первинному ринку таке зростання буде чи не найменшим: до 3−5% і лише на об'єкти готовністю від 60%, що розташовані у найбільш безпечних регіонах.

«Від початку повномасштабного вторгнення на ринку домінує покупець: його увагу можна привернути високою якістю проєкту, локацією (регіоном), темпами зведення будинку, а також гнучкою ціновою політикою. Тобто найбільш відповідальні девелопери, що дбають про якість проєктів та власну репутацію, навряд чи переписуватимуть „цінники“, не маючи для цього віддзеркалення у кількості покупці», — підкреслила фахівчиня.

Програма «єОселя»

Бігунець акцентувала на тому, що восени очікується більш активне долучення провідних девелоперів до програми «єОселя», адже з огляду на об'єктивно високі ціни, саме державна іпотечна програма є найбільш вигідною для покупців. Вона нагадала, що в «єОселі» акредитовано вже понад 80 компаній, що зводять понад 200 будинків та житлових комплексів. Вона припускає, що у вересні-жовтні кількість девелоперів, що успішно пройдуть акредитацію, може сягнути 100.

Фахівчиня прогнозує, що у найближчі 2−3 місяці, попри непрості економічні та воєнні обставини, ситуація на первинному ринку житла залишатиметься більш-менш прогнозованою: умови, за якими об'єктивно можуть зрости ціни, перекриватиме дефіцит покупців. Відтак вартість м2 зросте в середньому на 1500−2500 грн, що втричі менше, ніж очікувалося.