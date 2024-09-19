Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У серпні автопарк країни поповнили 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 35% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.
19 вересня 2024, 10:46
Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. Найпопулярніші моделі серпня
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Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась.
Якщо у серпні 2023 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз — 41%.
Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.
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Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
- Mazda CX5 — 275 од.;
- KIA Sportage — 216 од.;
- Skoda Octavia — 187 од.;
- Hyundai Tucson — 167 од.;
- Renault Duster — 166 од.
Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 11,8 тис. од.). Їх середній вік становив 9,7 року
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- VW Golf — 735 од.;
- Audi Q5 — 577 од.;
- VW Tiguan — 486 од.;
- Nissan Rogue — 471 од.;
- Aidi A4 — 433 од.
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Джерело: Мінфін
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