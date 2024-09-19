Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. ​​Найпопулярніші моделі серпня

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У серпні автопарк країни поповнили 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 35% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась.

Якщо у серпні 2023 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз — 41%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

Читайте: 15% податок на реєстрацію вирішили не запроваджувати: що буде з цінами на іномарки

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

Mazda CX5 — 275 од.;

KIA Sportage — 216 од.;

Skoda Octavia — 187 од.;

Hyundai Tucson — 167 од.;

Renault Duster — 166 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 11,8 тис. од.). Їх середній вік становив 9,7 року

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто: