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19 вересня 2024, 10:46

Українці продовжують віддавати перевагу бензиновим авто. ​​Найпопулярніші моделі серпня

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ. У серпні автопарк країни поповнили 3,3 тис. нових авто з бензиновими двигунами. Це на 35% більше, ніж торік, повідомляє Укравтопром.

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнані бензиновими ДВЗ.
Фото: depositphotos

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Водночас частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків зменшилась.

Якщо у серпні 2023 р. вони охоплювали 43% ринку нових авто, то зараз — 41%.

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер MAZDA CX5.

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Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

  • Mazda CX5 — 275 од.;
  • KIA Sportage — 216 од.;
  • Skoda Octavia — 187 од.;
  • Hyundai Tucson — 167 од.;
  • Renault Duster — 166 од.

Серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість. Майже 46% вживаних авто, що у серпні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 11,8 тис. од.). Їх середній вік становив 9,7 року

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  • VW Golf — 735 од.;
  • Audi Q5 — 577 од.;
  • VW Tiguan — 486 од.;
  • Nissan Rogue — 471 од.;
  • Aidi A4 — 433 од.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
19 вересня 2024, 11:21
#
Ну бо це авто для поїздок, а не для вирішення головоломок.
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