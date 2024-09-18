В Укрзалізниці розповіли про шахрайську схему з квитками на популярні рейси

Укрзалізниця розкрила нову шахрайську схему з квитками на популярні рейси. Про це керівник пасажирського напряму Укрзалізниці Олександр Перцовський розповів на своїй сторінці у Facebook.

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«Фіксуємо, що квиткові спекулянти пробують обійти ідентифікацію через „Дію“ при купівлі квитків на популярні напрямки», — попередив Перцовський.

Він додав, що цими тижнями було зафіксовано кілька таких випадків при «контрольних закупках».

«Ті, хто віддають інформацію зі своєї „Дії“ в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду — як мінімум знайте, що ваш власний обліковий запис буде заблоковано і ви вже чесно квиток не зможете купувати. Ніколи. Маємо кілька звернень із „крокодилячими сльозами“ з цього приводу, але це не допоможе», — застеріг Перцовський.

Він додав, що на таких учасників схеми чекає зустріч із правоохоронцями, оскільки за ініціативою Укрзалізниці ведуться кримінальні провадження щодо ознак кібершахрайств із квитками.

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Перцовський зазначив, що декілька технічних допрацювань наближчим часом унеможливлять основні вразливості при ідентифікації.

«Вибирають квитки спекулянти з того ж пулу, що доступний і всім вам: продаж заздалегідь, повернення квитків перед поїздкою. Ви їх можете купити заздалегідь за 20 днів чи «зловити» так само, не переплачуючи і не підігруючи зловмисникам.

Маєте ще сигнали, пропозиції, коментарі - дуже вітаються! Це для нас не питання грошей (їх в будь-якому випадку компанія отримує за квитки), а питання репутації і в ньому компромісів не буде!" - написав Перцовський.