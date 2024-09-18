Акції китайських виробників чипів різко пішли вгору

Акції кількох китайських компаній, пов’язаних із напівпровідниковою промисловістю, різко зросли в середу, 18 вересня. Про це повідомляє Reuters.

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Акції Shanghai Zhangjiang Hi-Tech Park Development і Shanghai Highly Group зросли на 10%. А от акції компанії Sanhe Tongfei Refrigeration, яка має ширший торговий діапазон, продемонстрували 20% зростання.

Акції компанії Shenyang Blue Silver Industry Automation Equipmen, яка спеціалізується на виробництві та постачанні обладнання для автоматизації промислових процесів, зросли на 10,7%.

Зазначається, що зростання акцій китайських виробників чіпів відбулося після того, як Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю (MIIT) випустило посібник, заохочує використання основного вітчизняного технічного обладнання.

У посібнику MIIT особливо згадуються дві моделі літографічних верстатів і рекомендується їх використання державними організаціями.

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Інструменти для виробництва мікросхем стали центральним елементом у прагненні Китаю розвивати вітчизняну напівпровідникову промисловість. Цей сектор зіткнувся зі значними проблемами через обмеження США та їхніх союзників на експорт передового обладнання до Китаю, що є частиною постійних зусиль, спрямованих на обмеження технологічного прогресу Пекіна.