Акції Intel зросли майже на 15% на новинах про реструктуризацію

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2024, 18:54

Акції Intel зросли майже на 15% на новинах про реструктуризацію

Акції Intel подорожчали на 8% після завершення основної сесії на Уолл-Стріт у понеділок, під час якої папери зросли майже на 6,5%. Загалом зростання склало майже 15% — так бурхливо інвестори відреагували на плани компанії перетворити свій виробничий бізнес на незалежний підрозділ із власною радою директорів та можливістю залучення зовнішнього капіталу. Про це пише CNBC.

Акції Intel подорожчали на 8% після завершення основної сесії на Уолл-Стріт у понеділок, під час якої папери зросли майже на 6,5%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіна»: головні фінансові новини

Нові надії

У компанії сподіваються, що такий крок дозволить ливарному бізнесу «оцінити незалежні джерела фінансування», як зазначив генеральний директор Пет Гелсінгер. Ливарний бізнес, який Intel планує використовувати для виробництва чіпів для інших замовників, дуже позначається на результатах діяльності компанії: за останні два роки компанія витратила на нього близько $25 мільярдів.

Крім оголошення про створення ливарного виробництва Intel повідомила, що уклала угоду з Amazon Web Services на виробництво замовних чіпів для штучного інтелекту, розширюючи давнє партнерство між двома компаніями.

За словами Гелсінгера, Intel також призупинить виробництво в Польщі та Німеччині «приблизно на два роки, виходячи з очікуваного попиту на ринку», а також скоротить плани будівництва заводу в Малайзії. Виробничі проєкти у США залишаться незайманими, заявила компанія.

У рамках зусиль із реструктуризації Intel також заявила, що продасть частину своєї частки у розробнику мікросхем Altera.

Передісторія

До вчорашнього ралі Intel втратила майже 60% своєї вартості цього року. У серпні компанія повідомила про невтішні квартальні результати, що викликали найагресивніший розпродаж за останні 50 років, і заявила, що звільнить понад 15% співробітників у рамках плану зі скорочення витрат на $10 мільярдів.

Онлайн-курси для інвесторів. Почніть заробляти від 10% річних активного та пасивного доходу

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами