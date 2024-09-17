Акції Intel зросли майже на 15% на новинах про реструктуризацію

Акції Intel подорожчали на 8% після завершення основної сесії на Уолл-Стріт у понеділок, під час якої папери зросли майже на 6,5%. Загалом зростання склало майже 15% — так бурхливо інвестори відреагували на плани компанії перетворити свій виробничий бізнес на незалежний підрозділ із власною радою директорів та можливістю залучення зовнішнього капіталу. Про це пише CNBC.

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Нові надії

У компанії сподіваються, що такий крок дозволить ливарному бізнесу «оцінити незалежні джерела фінансування», як зазначив генеральний директор Пет Гелсінгер. Ливарний бізнес, який Intel планує використовувати для виробництва чіпів для інших замовників, дуже позначається на результатах діяльності компанії: за останні два роки компанія витратила на нього близько $25 мільярдів.

Крім оголошення про створення ливарного виробництва Intel повідомила, що уклала угоду з Amazon Web Services на виробництво замовних чіпів для штучного інтелекту, розширюючи давнє партнерство між двома компаніями.

За словами Гелсінгера, Intel також призупинить виробництво в Польщі та Німеччині «приблизно на два роки, виходячи з очікуваного попиту на ринку», а також скоротить плани будівництва заводу в Малайзії. Виробничі проєкти у США залишаться незайманими, заявила компанія.

У рамках зусиль із реструктуризації Intel також заявила, що продасть частину своєї частки у розробнику мікросхем Altera.

Передісторія

До вчорашнього ралі Intel втратила майже 60% своєї вартості цього року. У серпні компанія повідомила про невтішні квартальні результати, що викликали найагресивніший розпродаж за останні 50 років, і заявила, що звільнить понад 15% співробітників у рамках плану зі скорочення витрат на $10 мільярдів.

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