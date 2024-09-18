Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років. Крім того, на це потрібно від 2 до 4 млрд грн. Про це повідомила Київрада у відповідь на петицію громадян.
Щоб світлофори у Києві працювали під час відключень світла, необхідно кілька років та до 4 мільярдів
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У Київраді зазначили, що вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофори на території Києва та підлягають повному відключенню, «не вбачається можливим».
«Варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорних об'єктів ускладнена необхідністю здійснення низки організаційно-правових та технічних заходів», — заявили у відповіді.
У повідомленні йдеться, що електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Світлофори належать до найбільш незахищеної (третьої) категорії.
«Умови для можливості підключення світлофорних об'єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу», — йдеться у відповіді.
Київська влада наголосила, що з метою розв'язання питання належного функціонування світлофорів, розташованих на території столиці, встановлено понад 280 шаф резервного живлення, що допомагають працювати у період вимкнення електроживлення.
Нагадаємо
Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.
Коментарі - 8
Одна точка на перекрестов у них стоит 1.2кк йен, т. е. 8500 баксов. Наши умельцы могут сделать минимум в 2 раза дешевле, потому что у них высокая добавочная стоимость на рабочую силу. Фактически, можно на каждый перекресток Украины таких по 5 штук ставить на те деньги. Какие молодцы)
Он у Львові поставили — коштує більше ніж моя машина.
Ідея Дії теж була чудовою и у сусідів в Польщі є непогана корисна реалізація.
У нас це перетворилось на якесь гівно від якого хочеться ригати, яке вже два рази ламалось і дані громадян були вкрадені. А скільки на цьому розпиляно — поки що невідомо.
В Киеве 8000 светофоров, то есть чтоб подключить их к критической инфраструктуре, каждый обойдется от $6000 до $12 000? Я может чего-то не понимаю, но что конкретно входит в эту стоимость?
Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років.
У местных властей было это время с 2022 года. 2 года уже прошло, и единственное что они сделали за этот период это нашли время чтоб ответить на петицию) Петицию!) Какого черта люди вообще должны писать петиции по поводу работы светофоров?
Если нет денег, то поставьте патрульных на каждый большой или оживленный перекресток во время отключений света хотя бы в час-пик. Я за этот год видел регулировщиков один раз. Чем у нас занимается патрульная полиция во время отключений света, если это их обязанности?