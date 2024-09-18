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18 вересня 2024, 17:05

Щоб світлофори у Києві працювали під час відключень світла, необхідно кілька років та до 4 мільярдів

Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років. Крім того, на це потрібно від 2 до 4 млрд грн. Про це повідомила Київрада у відповідь на петицію громадян.

Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років.
Фото: pixabay.com

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У Київраді зазначили, що вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофори на території Києва та підлягають повному відключенню, «не вбачається можливим».

«Варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорних об'єктів ускладнена необхідністю здійснення низки організаційно-правових та технічних заходів», — заявили у відповіді.

У повідомленні йдеться, що електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Світлофори належать до найбільш незахищеної (третьої) категорії.

«Умови для можливості підключення світлофорних об'єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу», — йдеться у відповіді.

Київська влада наголосила, що з метою розв'язання питання належного функціонування світлофорів, розташованих на території столиці, встановлено понад 280 шаф резервного живлення, що допомагають працювати у період вимкнення електроживлення.

Нагадаємо

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 8

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0
mantis05
mantis05
18 вересня 2024, 17:26
#
А сделать как Японии, с диодами и солнечная панель+ вертикальный ветрячок и xpon подключение, не?)
Одна точка на перекрестов у них стоит 1.2кк йен, т. е. 8500 баксов. Наши умельцы могут сделать минимум в 2 раза дешевле, потому что у них высокая добавочная стоимость на рабочую силу. Фактически, можно на каждый перекресток Украины таких по 5 штук ставить на те деньги. Какие молодцы)
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0
Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 18:06
#
Думаєш це буде дешевше?

Он у Львові поставили — коштує більше ніж моя машина.
+
0
mantis05
mantis05
18 вересня 2024, 18:58
#
Так дело то в стоимости) закуплякеров у нас просто много, которые на 5 умножают, если не на 10. Кушать то хочется, и не масло на хлебе, а чтобы икра была.
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0
Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 19:16
#
Тому поки що краще без цих нових технологій.

Ідея Дії теж була чудовою и у сусідів в Польщі є непогана корисна реалізація.

У нас це перетворилось на якесь гівно від якого хочеться ригати, яке вже два рази ламалось і дані громадян були вкрадені. А скільки на цьому розпиляно — поки що невідомо.
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+14
82845392
82845392
18 вересня 2024, 18:31
#
В Чугуеве Харьковской области что-то такое делали, но тут 2 проблемы: 1. нужны аккумы (т.к. даже в световой день зимой или осенью может не хватить питалова), которые придется периодически менять, 2. 8500 на светофорный объект — оно так примерно и выйдет по деньгам :) А если еще и оптику тянуть к каждому — то и дороже/дольше, проще на GPRS (но тут уже к моб. операторам вопросы — насколько они готовы к отключениям).
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mantis05
mantis05
18 вересня 2024, 18:59
#
LTO 5S хватает в Японии в Накагаве, а там и часы не переводят на зиму и у ниъ световой день такой же. Наверное, это всё ниндзюцу :D
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Moonlighter
Moonlighter
18 вересня 2024, 18:56
#
Крім того, на це потрібно від 2 до 4 млрд грн.

В Киеве 8000 светофоров, то есть чтоб подключить их к критической инфраструктуре, каждый обойдется от $6000 до $12 000? Я может чего-то не понимаю, но что конкретно входит в эту стоимость?

Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років.

У местных властей было это время с 2022 года. 2 года уже прошло, и единственное что они сделали за этот период это нашли время чтоб ответить на петицию) Петицию!) Какого черта люди вообще должны писать петиции по поводу работы светофоров?

Если нет денег, то поставьте патрульных на каждый большой или оживленный перекресток во время отключений света хотя бы в час-пик. Я за этот год видел регулировщиков один раз. Чем у нас занимается патрульная полиция во время отключений света, если это их обязанности?
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Три літри
Три літри
18 вересня 2024, 19:18
#
Де взяти 16000 патрульних у Києві які будуть займатись лише регулюванням руху замість світлофорів?
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