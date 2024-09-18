Щоб світлофори у Києві працювали під час відключень світла, необхідно кілька років та до 4 мільярдів

Під'єднання всіх світлофорів Києва до ліній критичної інфраструктури може зайняти кілька років. Крім того, на це потрібно від 2 до 4 млрд грн. Про це повідомила Київрада у відповідь на петицію громадян.

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У Київраді зазначили, що вибіркове залишення в роботі ліній, які живлять світлофори на території Києва та підлягають повному відключенню, «не вбачається можливим».

«Варто враховувати, що зміна точки підключення світлофорних об'єктів ускладнена необхідністю здійснення низки організаційно-правових та технічних заходів», — заявили у відповіді.

У повідомленні йдеться, що електроприймачі за надійністю електропостачання поділяються на три категорії. Світлофори належать до найбільш незахищеної (третьої) категорії.

«Умови для можливості підключення світлофорних об'єктів столиці до першої категорії надійності електропостачання струмоприймачів можливі лише за умови внесення відповідних змін до ДБН, що не належить до компетенції Київської міської ради та її виконавчого органу», — йдеться у відповіді.

Київська влада наголосила, що з метою розв'язання питання належного функціонування світлофорів, розташованих на території столиці, встановлено понад 280 шаф резервного живлення, що допомагають працювати у період вимкнення електроживлення.

Нагадаємо

Колишній голова Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що за холодної погоди взимку відключення світла будуть навіть за умови, що реалізують усі плани з ремонту об'єктів генерації.