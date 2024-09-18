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18 вересня 2024, 15:41

В Україні скорочуватимуть гендерний розрив в оплаті праці

В Україні з 18 вересня стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!», яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

В Україні з 18 вересня стартує інформаційна кампанія «Звісно, зможеш!

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про кампанію

Кампанія покликана подолати стереотипи щодо професійного розвитку жінок та вирішити проблему з нерівною оплатою праці.

Зазначається, що наразі рівень розриву в зарплатах між чоловіками та жінками становить 18,6%. Мета держави — знизити цей відсоток до 13,6% до 2030 року.

Для порівняння, ще у 2015 році розрив між зарплатами чоловіків та жінок в Україні становив 26%.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, один із важливих кроків, які уряд здійснює для подолання гендерного розриву в оплаті праці, — розробка нового Трудового кодексу.

«Його ухвалення надасть жінкам додаткові опції для професійної реалізації та посилить захист їхніх прав. Зокрема, в кодексі буде законодавчо закріплено принцип однакової оплати праці жінок та чоловіків за працю рівної цінності, врегульовано правовий захист працюючих жінок виключно в рамках позитивної дискримінації, що сприятиме підвищенню їх конкурентоздатності на ринку праці.

Окрім того, будуть розширені можливості для жінок працювати на умовах гнучкого режиму робочого часу, надомної або дистанційної роботи, надаються додаткові гарантії працівницям, що вигодовують дитину. Вони самостійно прийматимуть рішення щодо залучення до роботи у нічний час або направлення їх у відрядження. Щоб кожна жінка могла максимально реалізувати свій потенціал", — пояснила вона.

За даними McKinsey Global Institute, якби жінки були залучені до ринку праці, так само як і чоловіки, глобальний ВВП впродовж 2015−2025 років виріс би на 26%.

Інформаційну кампанію «Звісно, зможеш!» спільно втілюватимуть в життя Мінекономіки та ООН Жінки за підтримки Офісу першої леді та уряду Швеції.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

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0
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 16:32
#
Я стесняюсь спросить, водитель троллейбуса, кассир или оператор почтового отделения-мужчина получает на 18.6% в месяц больше своей коллеги-женщины?
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0
Riojas
Riojas
18 вересня 2024, 16:33
#
(это я даже не буду начинать тему обеспечения гендерного равенства и позитивной дискриминации при найме в вооруженные силы)
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