Де найчастіше купують електромобілі в Україні. Які моделі обирають українці

У серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення. Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».

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Де найчастіше купують електромобілі

Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:

Львівська область — 942 одиниць (90% вживані);

місто Київ — 750 (61% вживані);

Київська область — 465 (72% вживані);

Волинська область — 429 (95% вживані);

Дніпропетровська область — 422 (71% вживані).

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Які моделі обирають українці

У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волині був BYD Song Plus.

Бестселером Львівщини став Honda M-NV, на Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4, а на Дніпропетровщині — Zeekr 001.

Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерами стали:

Tesla Model Y — у Києві та області й на Дніпропетровщині;

Tesla Model 3 — на Львівщині;

Nissan Leaf — на Волині.

Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.