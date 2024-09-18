У серпні український автопарк поповнили понад 6,4 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення. Найчастіше електромобілі купують на Львівщині та у Києві. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
18 вересня 2024, 12:04
Де найчастіше купують електромобілі в Україні. Які моделі обирають українці
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Де найчастіше купують електромобілі
Зазначається, що найбільші показники з реєстрацій цих авто продемонстрували:
- Львівська область — 942 одиниць (90% вживані);
- місто Київ — 750 (61% вживані);
- Київська область — 465 (72% вживані);
- Волинська область — 429 (95% вживані);
- Дніпропетровська область — 422 (71% вживані).
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Які моделі обирають українці
У частині нових авто найпопулярнішим електромобілем на ринках столиці та Волині був BYD Song Plus.
Бестселером Львівщини став Honda M-NV, на Київщині перевагу віддавали Volkswagen ID.4, а на Дніпропетровщині — Zeekr 001.
Водночас у сегменті ввезених з-за кордону вживаних авто лідерами стали:
- Tesla Model Y — у Києві та області й на Дніпропетровщині;
- Tesla Model 3 — на Львівщині;
- Nissan Leaf — на Волині.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 35,6 тис. електромобілів, з них: 20% нові та 80% вживані.
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Джерело: Мінфін
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