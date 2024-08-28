Прибутки BYD зросли попри економічний спад в Китаї

Прибуток BYD зріс до майже $2 млрд у 1 півріччі 2024 року. Про це повідомляє The Wall Street Jornal.

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Чистий прибуток зріс завдяки збільшенню продажів електромобілів, попри слабкий попит на найбільшому автомобільному ринку світу.

Чистий прибуток компанії зріс на 24% до 13,63 млрд юанів, що еквівалентно $1,91 млрд, у першому півріччі 2024 року порівняно з попереднім роком.

Виторг зріс на 16% до 301,13 млрд юанів завдяки високим продажам моделей електромобілів, попри уповільнення попиту на автомобілі в Китаї.

Повідомляється, що BYD заявила, що її валова маржа прибутку збільшилася до 20,0% з 18,3% роком раніше завдяки зміцненню бізнесу електромобілів. Компанія є одним з небагатьох китайських виробників електромобілів, які повідомили про двозначну валову маржу за другий квартал. Li Auto повідомила про валову рентабельність у 19,5% за цей період, тоді як лідер електромобілів Tesla показала валову рентабельність у 14,6%.