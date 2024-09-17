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17 вересня 2024, 8:43

Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років

Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміумкласу зросли до найвищого рівня за останні 13 років. Про це повідомляє Bloomberg.

Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміумкласу зросли до найвищого рівня за останні 13 років.
Фото: depositphotos

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Як змінилися ціни на каву

Зазначається, що ф'ючерси на каву зросли на 3,3% до $2,6805 за фунт в Нью-Йорку, що є найвищим показником за останні 13 років.

Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані кавові компанії.

Читайте: Ціни на каву продовжують зростати

Причина зростання ціни

Зростання цін на каву відбувається, зокрема, через занепокоєння щодо погодних умов у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Країна завершує збір врожаю 2024−25 років, і прогнози виробництва погіршилися після того, як спека і сухість завдали шкоди полям.

За словами аналітика Rabobank Карлоса Мера, з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у регіонах вирощування арабіки постійно була нижчою за норму.

«І це відбувається тоді, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів в декількох країнах, глобального дефіциту контейнерів, перебоїв в районі Червоного моря, а також невтішних врожаїв у В'єтнамі», — сказав він.

Ціни на робусту також зростали більше тижня, підскочивши у понеділок на 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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