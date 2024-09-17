Постійні перебої з поставками кави на світовому ринку призвели до того, що ціни на зерна арабіки преміумкласу зросли до найвищого рівня за останні 13 років. Про це повідомляє Bloomberg.
Ціни на каву зросли до найвищого рівня за останні 13 років
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Як змінилися ціни на каву
Зазначається, що ф'ючерси на каву зросли на 3,3% до $2,6805 за фунт в Нью-Йорку, що є найвищим показником за останні 13 років.
Цього року ціни зросли приблизно на 40%, оскільки дефіцит дешевших зерен робусти стимулює попит на сорт арабіки, якому віддають перевагу спеціалізовані кавові компанії.
Читайте: Ціни на каву продовжують зростати
Причина зростання ціни
Зростання цін на каву відбувається, зокрема, через занепокоєння щодо погодних умов у Бразилії, яка є найбільшим виробником кави. Країна завершує збір врожаю 2024−25 років, і прогнози виробництва погіршилися після того, як спека і сухість завдали шкоди полям.
За словами аналітика Rabobank Карлоса Мера, з початку посушливого сезону в квітні кількість опадів у регіонах вирощування арабіки постійно була нижчою за норму.
«І це відбувається тоді, коли кавова індустрія страждає від перевантаженості портів в декількох країнах, глобального дефіциту контейнерів, перебоїв в районі Червоного моря, а також невтішних врожаїв у В'єтнамі», — сказав він.
Ціни на робусту також зростали більше тижня, підскочивши у понеділок на 3%.
Коментарі