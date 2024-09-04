Ціни на каву продовжують зростати

Кава зростає в ціні в міру того, як зменшуються запаси і погіршується погода в Бразилії. Про це повідомляє Bloomberg.

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Ф'ючерси на каву арабіку та робусту зросли, оскільки скорочення запасів і постійна суха погода в Бразилії, яка є найбільшим виробником, загрожують світовому постачанню.

Найактивніший контракт на робусту виріс на 3,2% до 4 861 дол за тонну. Запаси сертифікованої арабіки на цьому тижні скоротилися більш ніж на 34 тис мішків, а запаси робусти продовжують скорочуватися.

Повідомляється, що до цього додаються несприятливі погодні умови в Бразилії і зниження прогнозів виробництва у В'єтнамі.

Трейдери стежать за Бразилією, оскільки в деяких районах вирощування кави до 12 вересня очікується температура вище середнього рівня. Це може вплинути на врожайність наступного року, оскільки посіви вже зазнали стресу від спеки та посухи.

Попри те, що погодні умови покращилися у В'єтнамі, який найкраще вирощує робусту, занепокоєння щодо зниження виробництва залишаються через посуху на початку цього року.