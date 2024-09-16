Облігаціям NovaPay підтвердили найвищий кредитний рейтинг

Рейтингова агенція «Стандарт-Рейтинг» підтвердила корпоративним облігаціям NovaPay кредитний рейтинг uaAA, що є найвищим серед українських фінансових установ. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Рейтинг облігацій

Такий рейтинг отримали облігації всіх серій — A, B, C, D, E та F. Вони доступні для покупки на строк від 1 до 12 місяців, з дохідністю до 16,5% залежно від строку інвестування.

За час продажу цінних паперів близько 2 500 тисяч українців придбали корпоративні облігації на понад 500 млн гривень.

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Нагадаємо

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, спрямовано на розвиток бізнесу NovaPay і її кредитних продуктів, що вже ефективно працюють. Попередній кредитний рейтинг облігацій NovaPay, присвоєний за результатами першого кварталу — також uaAA.