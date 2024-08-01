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1 серпня 2024, 11:44

365,5 млн гривень інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії

За чотири місяці близько 2 тисяч українців придбали корпоративні облігації NovaPay у застосунку на 365,5 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

За чотири місяці близько 2 тисяч українців придбали корпоративні облігації NovaPay у застосунку на 365,5 млн гривень.

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Ключові факти про клієнтів, які інвестують у корпоративні облігації NovaPay:

  • 75% — чоловіки, 25% — жінки;
  • середній вік інвестора — 37 років, а найстаршому інвестору — 75 років;
  • середній чек за угодами через застосунок — 41 тис. грн.

Як інвестувати

Для інвестицій у цінні папери необхідно:

  • зареєструватися у застосунку NovaPay;
  • на головному екрані натиснути «Купити облігації NovaPay»;
  • обрати строк і суму інвестиції;
  • підтвердити заявку, підписати договір з брокером;
  • оплатити інвестицію.

Які ставки

Мінімальна сума інвестицій в облігації становить 1000 гривень. За цінними паперами з виплатою через 6 та 12 місяців передбачено 16,5% річних, на 3 місяці — 16%, на 2 — 14%, а на 1 місяць — 13% річних.

Нагадаємо

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.

Навчальний курс від Академії «Мінфіну» «Інвестування в ОВДП»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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+15
torn
torn
1 серпня 2024, 14:12
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
Strain
Strain
1 серпня 2024, 14:39
#
Я сколько помню НП она всегда была такой жадной.
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