За чотири місяці близько 2 тисяч українців придбали корпоративні облігації NovaPay у застосунку на 365,5 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.
1 серпня 2024, 11:44
365,5 млн гривень інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії
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Ключові факти про клієнтів, які інвестують у корпоративні облігації NovaPay:
- 75% — чоловіки, 25% — жінки;
- середній вік інвестора — 37 років, а найстаршому інвестору — 75 років;
- середній чек за угодами через застосунок — 41 тис. грн.
Як інвестувати
Для інвестицій у цінні папери необхідно:
- зареєструватися у застосунку NovaPay;
- на головному екрані натиснути «Купити облігації NovaPay»;
- обрати строк і суму інвестиції;
- підтвердити заявку, підписати договір з брокером;
- оплатити інвестицію.
Які ставки
Мінімальна сума інвестицій в облігації становить 1000 гривень. За цінними паперами з виплатою через 6 та 12 місяців передбачено 16,5% річних, на 3 місяці — 16%, на 2 — 14%, а на 1 місяць — 13% річних.
Нагадаємо
Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.
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Джерело: Мінфін
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