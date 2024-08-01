365,5 млн гривень інвестували клієнти NovaPay в облігації компанії

За чотири місяці близько 2 тисяч українців придбали корпоративні облігації NovaPay у застосунку на 365,5 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні компанії.

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Ключові факти про клієнтів, які інвестують у корпоративні облігації NovaPay:

75% — чоловіки, 25% — жінки;

середній вік інвестора — 37 років, а найстаршому інвестору — 75 років;

середній чек за угодами через застосунок — 41 тис. грн.

Як інвестувати

Для інвестицій у цінні папери необхідно:

зареєструватися у застосунку NovaPay;

на головному екрані натиснути «Купити облігації NovaPay»;

обрати строк і суму інвестиції;

підтвердити заявку, підписати договір з брокером;

оплатити інвестицію.

Які ставки

Мінімальна сума інвестицій в облігації становить 1000 гривень. За цінними паперами з виплатою через 6 та 12 місяців передбачено 16,5% річних, на 3 місяці — 16%, на 2 — 14%, а на 1 місяць — 13% річних.

Нагадаємо

Торік NovaPay зареєстрував три публічні випуски відсоткових облігацій серій A, B, і C по 100 млн грн кожен. У 2024 році компанія випустила ще три випуски таких цінних паперів — серій D, Е та F.