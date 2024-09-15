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15 вересня 2024, 15:38

SEC заявила, що ніколи не називала токени цінними паперами

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що ніколи не називала безпосередньо токени цінними паперами. Це випливає з виноски до позову регулятора проти біржі Binance, пише incrypted.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що ніколи не називала безпосередньо токени цінними паперами.

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«Як зазначив цей суд і підтверджує SEC, використовуючи термін „цінні папери криптоактивів“, Комісія не має на увазі токен як такий, а повний набір контрактів, очікувань і домовленостей. […] Цей термін є скороченням», — йдеться у виносці.

Також у паперах зазначено, що регулятор «шкодує» про будь-яку плутанину, яка могла виникнути у зв’язку з цим і зобов’язується більше не використовувати його.

Головний юрисконсульт біржі Coinbase Пол Гревал прокоментував ситуацію, вказавши на те, що SEC буквально використовувала позначення «цифровий цінний папір» стосовно XRP у позові проти Ripple Labs.

Його колега з компанії Variant Fund Джейк Червінські також не залишився осторонь:

«Я в шоці. Я навіть не знав, що газлайтинг може бути настільки екстремальним».

Раніше SEC вже подавала уточнення до позову проти Binance. У ньому вона заявила суду, що не вимагає від нього негайного рішення щодо класифікації криптоактивів як цінних паперів.

У спільноті тоді зазначили, що регулятор фактично визнав статус криптовалют як товарів. Однак експерти вважають інакше. На їхню думку, це один із прийомів Комісії.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+45
bonv
bonv
15 вересня 2024, 16:10
#
Перевзулися в повітрі як деякі недобанки:)))
+
0
rpm
rpm
15 вересня 2024, 17:14
#
Токен (жетон) для проїзду у метро — це товар/послуга. Але якби він генерував дохід (хоча б спекулятивний, як у цифрових жетонів/токенів), тоді також був би активом («метро-активом»)
+
0
Три літри
Три літри
15 вересня 2024, 19:19
#
Якщо продати токен дорожче ніж він був куплений — то він може генерувати дохід так само як біткоін чи ріпл.

Якщо продати біткоін чи ріпл за ту саму ціну за яку він був куплений то на відміну від телефонного токена чи токена для проїзду в метро буде згенерований збиток суто за рахунок комісії яка списуєтся при цій операції.
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