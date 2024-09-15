SEC заявила, що ніколи не називала токени цінними паперами

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«Як зазначив цей суд і підтверджує SEC, використовуючи термін „цінні папери криптоактивів“, Комісія не має на увазі токен як такий, а повний набір контрактів, очікувань і домовленостей. […] Цей термін є скороченням», — йдеться у виносці.

Також у паперах зазначено, що регулятор «шкодує» про будь-яку плутанину, яка могла виникнути у зв’язку з цим і зобов’язується більше не використовувати його.

Головний юрисконсульт біржі Coinbase Пол Гревал прокоментував ситуацію, вказавши на те, що SEC буквально використовувала позначення «цифровий цінний папір» стосовно XRP у позові проти Ripple Labs.

Його колега з компанії Variant Fund Джейк Червінські також не залишився осторонь:

«Я в шоці. Я навіть не знав, що газлайтинг може бути настільки екстремальним».

Раніше SEC вже подавала уточнення до позову проти Binance. У ньому вона заявила суду, що не вимагає від нього негайного рішення щодо класифікації криптоактивів як цінних паперів.

У спільноті тоді зазначили, що регулятор фактично визнав статус криптовалют як товарів. Однак експерти вважають інакше. На їхню думку, це один із прийомів Комісії.