Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) заявила, що ніколи не називала безпосередньо токени цінними паперами. Це випливає з виноски до позову регулятора проти біржі Binance, пише incrypted.
SEC заявила, що ніколи не називала токени цінними паперами
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«Як зазначив цей суд і підтверджує SEC, використовуючи термін „цінні папери криптоактивів“, Комісія не має на увазі токен як такий, а повний набір контрактів, очікувань і домовленостей. […] Цей термін є скороченням», — йдеться у виносці.
Також у паперах зазначено, що регулятор «шкодує» про будь-яку плутанину, яка могла виникнути у зв’язку з цим і зобов’язується більше не використовувати його.
Головний юрисконсульт біржі Coinbase Пол Гревал прокоментував ситуацію, вказавши на те, що SEC буквально використовувала позначення «цифровий цінний папір» стосовно XRP у позові проти Ripple Labs.
Його колега з компанії Variant Fund Джейк Червінські також не залишився осторонь:
«Я в шоці. Я навіть не знав, що газлайтинг може бути настільки екстремальним».
Раніше SEC вже подавала уточнення до позову проти Binance. У ньому вона заявила суду, що не вимагає від нього негайного рішення щодо класифікації криптоактивів як цінних паперів.
У спільноті тоді зазначили, що регулятор фактично визнав статус криптовалют як товарів. Однак експерти вважають інакше. На їхню думку, це один із прийомів Комісії.
Коментарі - 3
Якщо продати біткоін чи ріпл за ту саму ціну за яку він був куплений то на відміну від телефонного токена чи токена для проїзду в метро буде згенерований збиток суто за рахунок комісії яка списуєтся при цій операції.