Адміністрація Байдена просить Конгрес відкласти надання Україні зброї на $5,8 млрд

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Що відомо

Строк використання цих коштів закінчується 30 вересня. Білий дім просить включити продовження дії в постійну резолюцію, яку запропонував спікер Палати представників Майк Джонсон.

У Пентагоні також закликали Конгрес продовжити відповідний термін і додали, що продовжуватимуть працювати, щоб домогтися продовження повноважень PDA після закінчення фінансового року.

Ухвалення Конгресом рішення про продовження PDA на $5,8 млрд дозволить Білому дому продовжувати відправляти Україні військову допомогу невеликими партіями кілька разів на місяць.

Неназваний помічник конгресмена повідомив The Hill, що без продовження повноважень адміністрація Байдена могла б оголосити про надання військової допомоги Україні на суму $5,8 млрд до 1 жовтня, а потім використати решту року для відправки обладнання, але «це менш привабливий варіант».

Раніше цього місяця держсекретар Ентоні Блінкен оголосив про надання Україні військової допомоги в розмірі $250 млн за рахунок PDA — надання ракет протиповітряної оборони та підтримки, боєприпасів для ракетних систем і артилерії, протитанкової зброї, бойових машин піхоти Bradley та іншої бронетехніки.