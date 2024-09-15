Національний банк України на поточному тижні (9 вересня — 13 вересня) продав на міжбанківському валютному ринку $746,45 млн. Про це йдеться в даних Нацбанку.
15 вересня 2024, 13:07
Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $746 млн
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Інтервенції НБУ
Порівняно з попереднім тижнем валютні інтервенції НБУ знизилися на $35,8 млн, або майже 4,6%.
З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $21,8 млрд та купив $119,22 млн.
За 2023 рік Національний банк продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.
Джерело: Мінфін
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