Нацбанк за тиждень продав на міжбанку $746 млн

Національний банк України на поточному тижні (9 вересня — 13 вересня) продав на міжбанківському валютному ринку $746,45 млн. Про це йдеться в даних Нацбанку.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Інтервенції НБУ

Порівняно з попереднім тижнем валютні інтервенції НБУ знизилися на $35,8 млн, або майже 4,6%.

З початку 2024 року Нацбанк продав на міжбанку $21,8 млрд та купив $119,22 млн.

За 2023 рік Національний банк продав на міжбанку $28,8 млрд та купив $219,9 млн.