47% респондентів використовують стейблкоїни для захисту від інфляції

«Стабільні монети» перетворилися з простої торгової застави на універсальний цифровий доларовий інструмент. Про це йдеться у звіті компанії Castle Island Ventures про використання стейблкоїнів для некриптовалютних операцій, пише incrypted.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Стейблкоїни мають значні переваги порівняно з наявними платіжними системами, включно з нативною програмованістю, властивостями аудиту, швидкими розрахунками, здатністю до самозабезпечення і нативною сумісністю. Вони також використовуються для транскордонних платежів, виплати заробітної плати, торговельних розрахунків і грошових переказів», — сказано в повідомленні.

Статистика щодо використання стейблкоїнів

У звіті зазначається, що в обігу перебувають стейблкоїни на суму понад $160 млрд, тоді як у 2020 році їхня кількість складала менш ніж $10 млрд. Близько 20 млн адрес щомісяця здійснюють трансакції зі «стабільними монетами» на публічних блокчейнах.

Експерти зазначили, що пропозиція таких монет стрімко зростає з 2017 року, тоді в обігу перебувало близько $1 млрд. Найбільшої капіталізації ринок стейблкоїнів досяг в березні 2022 року — $192 млрд.

«Найпопулярнішими блокчейнами за вартістю розрахунків на червень 2024 року стали Ethereum, TRON, Arbitrum, Base,Binance Smart Chain і Solana. Щомісячна кількість адрес, з яких відправляли стейблкоїни, свідчить про тенденцію до зростання цього ринку», — йдеться в звіті.

У повідомленні сказано, що цей клас активів використовують для того, «щоб врятуватися від нестабільних місцевих валют, що знецінюються», як альтернативу банківському рахунку, для B2B-платежів, доступу до різних форм прибутковості та для торговельних розрахунків. У повідомленні сказано, що цей клас активів використовують для того, «щоб врятуватися від нестабільних місцевих валют, що знецінюються», як альтернативу банківському рахунку, для B2B-платежів, доступу до різних форм прибутковості та для торговельних розрахунків.

Крім того, стейблкоїни особливо привабливі в тих випадках, коли доларові банківські рахунки відсутні або важкодоступні, у країнах з високою інфляцією, а також у державах з поганим або дорогим доступом до фіатних платіжних систем.

«Стабільні монети», у переважній більшості випадків прив’язані до долара США. Другою за популярністю валютою для стейблкоїнів є євро, такі активи займають 0,38% від загального обсягу ринку стейблкоїнів.

Також існують монети з прив’язкою до турецької ліри, сінгапурського долара, японської єни та інших валют, проте жодна з них не має капіталізації у стейблкоїнах на суму понад $100 млн.

Результати опитування

Найпопулярнішою метою використання стейблкоїнів є торгівля криптоактивами чи NFT. Проте інші види використання, не пов’язані з криптовалютами, також часто застосовують.

Зокрема, 47% опитаних вказали, що однією з їхніх головних цілей є захист від інфляції місцевих валют, 43% користуються таким класом активів для кращого курсу конвертації валют, а 39% прагнуть отримати дохід.

«Найпопулярнішим способом використання є конвертація валют, за нею йдуть здійснення покупок і транскордонні трансакції. Примітно, що більшість респондентів у всіх країнах, що потрапили до вибірки, повідомили, що використовували „стабільні монети“ для некриптовалютних операцій», — випливає зі звіту.

Крім того, дослідження показало, що користувачі з Нігерії мають найвищу прив’язаність до стейблкоїнів серед усіх країн. Місцеві користувачі найчастіше здійснюють трансакції з такими активами, а також вони становлять найбільшу частку в портфелях респондентів.

Зазначимо, у Туреччині найпоширенішою метою використання стейблкоїнів було отримання доходу, а потім торгівля криптовалютою. Основна перевага для індонезійців — найкращий курс конвертації валют, потім торгівля криптовалютами та захист від інфляції. У Нігерії надають перевагу стейблкоїнам, як засобу зберігання вартості.

Найпопулярнішими гаманцями для респондентів виявилися Trust Wallet, MetaMask і Coinbase Wallet. Половина опитаних вказала, що використовує біржу Binance для зберігання. Примітно, що 39% нігерійців повідомили про використання гаманця Phantom.

Висновок

«Використання стейблкоїнів зростає, чи то кількість щомісячних активних адрес, чи то сукупна пропозиція, чи то вартість проведених трансакцій. „Стабільні монети“ є значущим засобом розрахунків, конкуруючи з відомими платіжними мережами», — сказано в повідомленні.

Очевидно, що «стабільні монети» перетворилися з простої торгової застави на універсальний цифровий доларовий інструмент, підсумували у звіті.