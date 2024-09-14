47% респондентів використовують стейблкоїни для захисту від інфляції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 вересня 2024, 11:27

47% респондентів використовують стейблкоїни для захисту від інфляції

«Стабільні монети» перетворилися з простої торгової застави на універсальний цифровий доларовий інструмент. Про це йдеться у звіті компанії Castle Island Ventures про використання стейблкоїнів для некриптовалютних операцій, пише incrypted.

«Стабільні монети» перетворилися з простої торгової застави на універсальний цифровий доларовий інструмент.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

«Стейблкоїни мають значні переваги порівняно з наявними платіжними системами, включно з нативною програмованістю, властивостями аудиту, швидкими розрахунками, здатністю до самозабезпечення і нативною сумісністю. Вони також використовуються для транскордонних платежів, виплати заробітної плати, торговельних розрахунків і грошових переказів», — сказано в повідомленні.

Статистика щодо використання стейблкоїнів

У звіті зазначається, що в обігу перебувають стейблкоїни на суму понад $160 млрд, тоді як у 2020 році їхня кількість складала менш ніж $10 млрд. Близько 20 млн адрес щомісяця здійснюють трансакції зі «стабільними монетами» на публічних блокчейнах.

Експерти зазначили, що пропозиція таких монет стрімко зростає з 2017 року, тоді в обігу перебувало близько $1 млрд. Найбільшої капіталізації ринок стейблкоїнів досяг в березні 2022 року — $192 млрд.

«Найпопулярнішими блокчейнами за вартістю розрахунків на червень 2024 року стали Ethereum, TRON, Arbitrum, Base,Binance Smart Chain і Solana. Щомісячна кількість адрес, з яких відправляли стейблкоїни, свідчить про тенденцію до зростання цього ринку», — йдеться в звіті.

У повідомленні сказано, що цей клас активів використовують для того, «щоб врятуватися від нестабільних місцевих валют, що знецінюються», як альтернативу банківському рахунку, для B2B-платежів, доступу до різних форм прибутковості та для торговельних розрахунків.

Крім того, стейблкоїни особливо привабливі в тих випадках, коли доларові банківські рахунки відсутні або важкодоступні, у країнах з високою інфляцією, а також у державах з поганим або дорогим доступом до фіатних платіжних систем.

«Стабільні монети», у переважній більшості випадків прив’язані до долара США. Другою за популярністю валютою для стейблкоїнів є євро, такі активи займають 0,38% від загального обсягу ринку стейблкоїнів.

Також існують монети з прив’язкою до турецької ліри, сінгапурського долара, японської єни та інших валют, проте жодна з них не має капіталізації у стейблкоїнах на суму понад $100 млн.

Результати опитування

Найпопулярнішою метою використання стейблкоїнів є торгівля криптоактивами чи NFT. Проте інші види використання, не пов’язані з криптовалютами, також часто застосовують.

Зокрема, 47% опитаних вказали, що однією з їхніх головних цілей є захист від інфляції місцевих валют, 43% користуються таким класом активів для кращого курсу конвертації валют, а 39% прагнуть отримати дохід.

«Найпопулярнішим способом використання є конвертація валют, за нею йдуть здійснення покупок і транскордонні трансакції. Примітно, що більшість респондентів у всіх країнах, що потрапили до вибірки, повідомили, що використовували „стабільні монети“ для некриптовалютних операцій», — випливає зі звіту.

Крім того, дослідження показало, що користувачі з Нігерії мають найвищу прив’язаність до стейблкоїнів серед усіх країн. Місцеві користувачі найчастіше здійснюють трансакції з такими активами, а також вони становлять найбільшу частку в портфелях респондентів.

Зазначимо, у Туреччині найпоширенішою метою використання стейблкоїнів було отримання доходу, а потім торгівля криптовалютою. Основна перевага для індонезійців — найкращий курс конвертації валют, потім торгівля криптовалютами та захист від інфляції. У Нігерії надають перевагу стейблкоїнам, як засобу зберігання вартості.

Найпопулярнішими гаманцями для респондентів виявилися Trust Wallet, MetaMask і Coinbase Wallet. Половина опитаних вказала, що використовує біржу Binance для зберігання. Примітно, що 39% нігерійців повідомили про використання гаманця Phantom.

Висновок

«Використання стейблкоїнів зростає, чи то кількість щомісячних активних адрес, чи то сукупна пропозиція, чи то вартість проведених трансакцій. „Стабільні монети“ є значущим засобом розрахунків, конкуруючи з відомими платіжними мережами», — сказано в повідомленні.

Очевидно, що «стабільні монети» перетворилися з простої торгової застави на універсальний цифровий доларовий інструмент, підсумували у звіті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Tido oss и 10 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами