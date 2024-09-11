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11 вересня 2024, 18:01

Глава НБУ розповів, що буде з курсом гривні після переговорів із МВФ

За результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування Україна досягла угоди на рівні персоналу з місією МВФ щодо виділення $1,1 млрд, на черзі — розгляд цих домовленостей Радою директорів Фонду. Національний банк України працюватиме над більшою гнучкістю курсу гривні до долара. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

За результатами п'ятого перегляду програми розширеного фінансування Україна досягла угоди на рівні персоналу з місією МВФ щодо виділення $1,1 млрд, на черзі — розгляд цих домовленостей Радою директорів Фонду.
Фото: facebook.com/pyshnyy

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«Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін», — заявив він.

За словами Пишного, політика Нацбанку в поєднанні з керованою гнучкістю мають і надалі запобігати надмірним коливанням і втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

Глава НБУ зауважив, що Україна продовжує валютну лібералізацію відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більш гнучкого обмінного курсу.

«Рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування», — зазначив Пишний.

Підсумовуючи результати переговорів з МВФ очільник Нацбанку сказав, що місія відзначила високі показники України у виконанні програми розширеного фінансування (EFF).

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«Ми досягли домовленостей щодо параметрів політики і реформ, спрямованих на підтримку макроекономічної стабільності в умовах триваючої війни, на наступний період програми. Важливими залишаються ефективна взаємодія фіскальної та монетарної влади. Подальше виважене урядування має зберегти належну основу для економічного зростання», — акцентував Пишний.

Глава НБУ зазначив, що під час переговорів з МВФ значну увагу було приділено джерелам фінансування бюджету України у 2025 році та забезпечення своєчасної та передбачуваної допомоги від міжнародних партнерів.

«МВФ підкреслив, що це стосується як податків — йдеться про критичну важливість системних заходів податкової політики, а не надзвичайних і ситуативних рішень, яким було виключне оподаткування прибутків банків. Так і роботи на внутрішньому борговому ринку. НБУ, зокрема, активно долучатиметься до максимізації можливостей ринку ОВДП», — повідомив він.

Загалом, за словами Пишного, експерти Фонду підтверджують стабільність фінансового сектору та суттєвий прогрес у впровадженні реформ, спрямованих на вступ України до ЄС.

«За цим напрямом ми інтенсифікуємо роботу. Банківська система поступово повертається до виконання вимог, що діяли до повномасштабного вторгнення, щоб стати ще стійкішою», — заявив очільник НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
Vasssiliy
Vasssiliy
11 вересня 2024, 18:39
#
По-моему, наш гибкий обменный курс выполняет функцию не поглощения шоков, а их источника…
+
+15
Vlad UKR
Vlad UKR
11 вересня 2024, 19:32
#
МВФ хоче девала до 50) Скоро почнеться веселка )
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