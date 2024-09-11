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11 вересня 2024, 14:26

Інвестиції в рекламу в Україні зростуть на 33% — прогноз

Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила прогноз розвитку рекламно-комунікаційного ринку України на 2024 рік. Очікується, що ринок зросте на 33% — до 42,7 млрд грн, порівнюючи з минулим роком. Про це пише Liga.net.

Всеукраїнська рекламна коаліція (ВРК) оновила прогноз розвитку рекламно-комунікаційного ринку України на 2024 рік.

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«Перше півріччя 2024 року виявилося сприятливим для рекламних інвестицій, тому індустрія налаштована цілком оптимістично, переглянувши свої минулорічні очікування в бік збільшення або принаймні підтвердивши їх» — розповіли у ВРК.

У сегменті телебачення прогнозується зростання до 6,1 млрд грн, що на 58% більше, ніж торік, зокрема пряма реклама на ТБ покаже приріст до 5,6 млрд грн.

Сегмент реклами Digital ТБ також продемонструє значне зростання — до 800 млн грн (+78%). Водночас зміна законодавства для беттінгу може суттєво вплинути на бюджети вер-гру, так само як і блекаути, зазначають у ВРК.

У пресі рекламний ринок сягне 387 млн грн (+8%). На такий прогноз вплинуло те, що, попри поступове, але повільне збільшення реклами у видавничих проєктах, видавці наразі не готові суттєво переглядати свої прогнози на 2024 рік.

«Рекламні бюджети демонструють стабільне зростання і, всупереч ситуації в країні, ми очікуємо, що не тільки медійна реклама, а й пошук та інші сегменти ринку перевищуватимуть довоєнні обсяги бюджетів», — зазначає Всеукраїнська рекламна коаліція.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
torn
torn
11 вересня 2024, 14:34
#
Это затраты, а не инвестиции
+
0
bonv
bonv
11 вересня 2024, 15:44
#
Коли зростуть — тоді і відзвітуєте. Влада популістів-обіцяльщиків.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 вересня 2024, 16:56
#
А кількість споживачів зменшиться на 33%…
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