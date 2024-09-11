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11 вересня 2024, 13:11

«Жити на відсотки 2024»: що готує головна конференція року для інвесторів

Цієї осені інвестори та ті, хто лише починає інвестувати, вже зараз мусять відмітити в календарі важливу дату — день проведення конференції «Жити на відсотки». Захід відбудеться 9 листопада у Chamber Plaza у Києві. Подія збере в одному місці фінансистів, інвесторів, відомих бізнесменів, лідерів думок та всіх, хто хоче мати найсвіжішу інформацію про інвестиційні тренди.

Цієї осені інвестори та ті, хто лише починає інвестувати, вже зараз мусять відмітити в календарі важливу дату — день проведення конференції «Жити на відсотки».

Чому участь у конференції важлива?

Головне, що отримають учасники заходу, — це знання, які можна буде використати на практиці вже у найближчому майбутньому. При цьому виступи спікерів стосуватимуться найрізноманітніших варіантів для інвестицій — від сільськогосподарських земель до облігацій. Фахові експерти розкажуть про найсвіжіші стратегії інвестування в Україні та світі, а також про те як аналізувати пропозиції та убезпечити себе від помилок.

Для інвесторів участь у конференції також стане можливістю розширити коло однодумців та знайти потенційних партнерів для інвестування. До речі, захід стане гарною нагодою навіть для інтровертів, адже на одній локації зберуться люди, які мають однакові інтереси та прагнення. Під час неформальної розмови, експерти та досвідчені інвестори зможуть дати поради, вислухати, направити і мотивувати тих, хто лише починає інвестиційний шлях.

Що потрібно знати потенційним партнерам?

Бути партнером конференції «Жити на відсотки» — відповідальне і водночас престижне завдання. З року в рік до цього заходу долучаються десятки українських інвесторів, які прагнуть тримати руку на пульсі. Партнери конференції зможуть не лише підтримати організаторів у її проведенні, але й поділитися зі своїми потенційними клієнтами інформацією:

  • про свій проєкт (у зонах стендів та нетворкінгу);
  • про послуги, які надає ваша компанія і які можуть бути цікавими потенційній аудиторії;
  • про успішні кейси вашої компанії;
  • про власний досвід (під час виступів спікерів, які є представниками компанії-партнера).

Також для партнерів участь у заході стане важливою можливістю наживо поспілкуватися зі своєю аудиторією та розширити базу потенційних клієнтів.

Успішними партнерами конференції «Жити на відсотки» минулих років були компанії Zeminvest, Біржовий університет, Inzhur, Твоє Коло, Fondexx та інші. Щоб долучитися до цього переліку та отримати важливий досвід, звертайтеся до до нашого незмінного керівника та організатора Дмитра Бараниченка, з яким і обговорите усі деталі співпраці.

Долучайтеся до найважливішої конференції року для інвесторів «Жити на відсотки» та тримайте руку на пульсі інвестиційних трендів вже сьогодні!

Джерело: Мінфін
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