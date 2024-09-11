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11 вересня 2024, 11:50

Криптогаманець, який встановили більше 500 000 українців, завдяки вбудованій банківській карті

Один із криптопроєктів України, що найшвидше розвивається, знову показав майстер-клас за темпами набору аудиторії. Розробники Trustee Plus відзвітували, що криптогаманець скачали та встановили понад 500 000 разів. Це робить проєкт рекордсменом за популярністю і зростанням серед українських Web3-компаній.

Основна причина такого прогресу криється в специфіці продуктів і розширенні функціональності платформи. Як приклад можна навести платіжну картку Trustee Plus, що дозволяє розраховуватися в магазинах з банківськими терміналами або в інтернеті. Вона дає змогу використовувати для оплати будь-який із доступних на платформі трьох десятків активів.

Окремо варто згадати той факт, що картка Trustee Plus відповідає європейському законодавству. Це гарантує відсутність обмежень, останнім часом властивих фінансовій системі України. З огляду на те, що кількість випущених карток уже перевищила 95 000, можна зрозуміти, наскільки популярним виявився цей продукт.

Підкріплюють успіх платіжної картки Trustee Plus й інші функції та рішення від компанії. Команда надала користувачам можливість торгувати на P2P-майданчику, без комісії поповнювати рахунок у криптоактивах і обмінювати стейблкоїни, а також зберігати кошти в популярних монетах.

Крім цього, великий відгук серед користувачів знайшла пропозиція Trustee Plus про виведення на карту токенів популярних нині «тапалок». Гравці отримали реальну можливість конвертувати ігрові активи в USDT і розраховуватися стейблкоїнами в повсякденному житті.

«Ми завжди докладали значних зусиль для задоволення потреб наших клієнтів. Скажу більше, наша команда намагалася діяти на випередження і завжди дивилася в майбутнє. Завдяки цьому користувачі Trustee Plus отримують продукти та послуги, які приносять їм реальну користь і надають найбільш інноваційні рішення», — сказав CEO Trustee Plus Вадим Груша.

У компанії заявили, що вже готують запуск нових функцій і розробок, здатних зробити життя українців ще комфортнішим. На думку розробників, вдосконалення та розвиток Trustee Plus стане найкращою подякою клієнтам, які зробили вибір на користь компанії.

Які ще сюрпризи готує компанія для користувачів ми, очевидно, дізнаємося в найближчому майбутньому.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
0
Три літри
Три літри
11 вересня 2024, 12:10
#
Де наш кріптоекспрт?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 вересня 2024, 12:33
#
Не понял, эмитент карточки какой банк или система?
KYC нужно или нет?
Если да, то чем это отличается от всего остального?
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
11 вересня 2024, 12:34
#
Увидел, Мастеркард.
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