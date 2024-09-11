Сьогодні електроенергію не відключатимуть

У середу, 11 вересня, застосування заходів обмеження електроенергії не прогнозується. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Енергетики також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо.

«Не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у період з 18:00 до 22:00», — зазначили у компанії.

Нагадаємо

Раніше експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що, за оптимістичним сценарієм, в осінньо-зимовий період відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним — до 20 годин.