Уряд не планує емісію гривні у 2024-2025 роках

Влада має оптимізм щодо бюджету і не планує вдаватися до емісії гривні впродовж 2024−2025 років. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

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«Не треба робити трагедії з помірної емісії під час війни. Навіть у програмі МВФ прописано, що під час війни помірна емісія, контрольована, допускається», — сказав Шмигаль.

Глава Кабміну запевнив, що влада не збирається використовувати цей інструмент, але «просто зараз треба бути дуже виваженими й не піддаватися на якісь маніпуляції, паніку».

Прем'єр упевнений, що уряд знайде гроші на дофінансування потреб Сил оборони. Зокрема, Україна перевиконує план зі збору податків і платежів. За його словами, йдеться про 75 млрд грн.