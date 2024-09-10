За програмою доступних кредитів «єОселя» з початку 2024 року 6341 українська родина отримала пільгові іпотечні кредити на загальну суму 10,8 млрд грн. Про це повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
10 вересня 2024, 15:12
«єОселя»: кредити оформили вже понад 6,3 тисяч родин
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Більшість кредитів українці взяли на придбання житла на вторинному ринку — 4550 житлових об'єктів, 1791 — перший продаж.
Загалом за минулий тиждень українці оформили 162 кредити на 284 млн грн, серед яких кредити на придбання житла на вторинному ринку — 110, а перший продаж — 52.
Кредити під 3% отримали:
- 73 військовослужбовців та силовиків;
- 11 педагогів;
- 11 медиків;
Кредити під 7% отримали:
- 52 українців без власного житла;
- 8 ВПО;
- 7 ветеранів.
«За весь час дії програми вже 12 666 українських родин отримали кредити на суму понад 20,2 млрд грн», — зазначив Андрій Телюпа.
Іпотека: кредити на житло в Україні
Джерело: Мінфін
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